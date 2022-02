ASCOLTA L'ARTICOLO

Ieri sera, con la consegna di 84 mila dosi in Sicilia, è iniziata la somministrazione del nuovo vaccino Nuvaxovid dell’azienda Novavax, autorizzato dall’Agenzia italiana del farmaco. Lo ha disposto l’Assessorato regionale alla salute. Il nuovo strumento di contrasto alla diffusione del Covid-19 potrà essere usato su tutti i soggetti, a partire dai 18 anni di età, che non si siano ancora accostati ad alcun tipo di vaccino anti-SarsCoV2. Il Novavax viene somministrato per via intramuscolare con un ciclo di due dosi a distanza di 3 settimane (21 giorni) l’una dall’altra. La particolarità di questo vaccino, rispetto a quelli già conosciuti per il Covid-19, è che non contiene codice genetico, quindi niente RNA o DNA come i vaccini di Pfizer e Moderna, e non contiene neanche il virus vivo o attenuato, ma solo frammenti proteici prodotti mediante tecnologie ricombinanti.

AUTORE. Redazione