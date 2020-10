Un collaboratore scolastico dell’istituto comprensivo “Capuana-Pardo” è risultato positivo al Covid-19. Il caso si aggiunge a quello di pochi giorni fa. A scopo precauzionale il Dipartimento di prevenzione dell’Asp Trapani ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia presso il plesso “Luigi Capuana”.

La dirigente scolastica Vania Stallone, contattata dalla nostra redazione, fa sapere di aver comunicato all’ASP l’elenco di tutte le persone e dei bambini che sono venuti i contatto con la persona. Le attività in aula saranno sospese per il periodo dell’isolamento fiduciario.

Un altro caso di positività al Covid-19 è stato individuato al plesso “Gennaro Pardo”. Si tratta di un alunno della terza media. Alunni ed insegnanti della classe torneranno a scuola dopo un periodo di isolamento fiduciario ed eventuale tampone. Rimangono operative le lezioni in aula in tutte le altre classi del presso di Via Catullo.