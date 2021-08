ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Asp Trapani ha disposto il ripristino di 120 posti letto per i ricoveri Covid. La disposizione urgente è stata firmata dal Commissario straordinario Paolo Zappalà, visto l’aumento dei casi positivi in provincia di Trapani. L’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala diventa così nuovamente Covid hospital con 90 posti letto. Altri 30 posti sono stati attivati presso l’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Anche presso la residenza sanitaria assistita Covid di Salemi sono stati ripristinati 15 posti letto. In totale, in provincia di Trapani i posti Covid sono 135. All’ospedale di Marsala verrà, comunque, garantita l’attività assistenziale di Pediatria, Ostetricia, Cardiologia e Dialisi.

Dall’ospedale di Marsala, i reparti ordinari, sono stati, invece, trasferiti presso altri nosocomi: l’Urologia a Mazara del Vallo, la Chirurgia generale all’ospedale di Trapani, la Chirurgia plastica a Castelvetrano. Al “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano rimangono i reparti di Oculistica e Ortopedia.