“Abbiamo avuto notizia purtroppo di due ulteriori decessi. Si tratta di due persone che avevano contratto il Covid-19 in una casa di riposo e che in seguito erano state ricoverate in ospedale con uno stato di salute compromesso: ai familiari la vicinanza mia e di tutta l’Amministrazione” Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Salemi, Domenico Venuti.

“Dall’Asp ci comunicano inoltre la guarigione di altre due persone – ha aggiunto il primo cittadino – Il totale degli attuali contagiati scende così a 45. Vi esorto tenere sempre bene a mente l’importanza dell’utilizzo della mascherina per tutelare noi stessi e gli altri, in particolar modo le persone anziane che sono tra le categorie più esposte.

Vi allego qui il link al comunicato stampa relativo all’ultimo Consiglio dei ministri che ha approvato la proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e le misure previste nel Dpcm del 7 settembre. Il decreto, inoltre, introduce “l’obbligo” di avere sempre con sé la mascherina e amplia le circostanze in cui è obbligatorio indossarla” | Comunicato stampa relativo all’ultimo Consiglio dei ministri