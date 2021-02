Aiuti alimentari in tempo di pandemia Covid. Li erogherà il Comune, sulla base di quanto stabilito dagli ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza in corso. Si tratta di misure di sostegno economico a favore di soggetti e nuclei familiari in stato di bisogno sociale: potranno così acquisire i buoni spesa da poter utilizzare nei punti vendita accreditati e inseriti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

La somma destinata dal Ministero dell’Interno al Comune è di € 284.906,43. Il valore del buono spesa e sarà commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare, ed è determinato in un importo così definito: n. 1 componente € 120,00; n. 2 componenti € 220,00; n. 3 componenti € 320,00; n. 4 componenti € 380,00; n. 5 componenti € 420,00. L’importo di € 420,00 rappresenta il valore massimo del buono spesa; tale importo massimo viene erogato, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare, in presenza di minori fino a anni 2 ovvero in presenza di soggetti portatori di disabilità. Nel limite della disponibilità finanziaria del Comune, sarà possibile riconoscere una somma aggiuntiva pari a 30 euro per spese per medicinali. Informazioni: dir.servizicittadino@comune.castelvetrano.tp.it.

Tutti i soggetti interessati a richiedere tale sostegno potranno effettuare la registrazione tramite il link seguente: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php

Così come gli esercizi commerciali che volessero aderire a tale iniziativa e convenzionarsi potranno invece seguire questo link: https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php

A-DISCIPLINARE.pdf

B-AVVISO-Buoni-alimentari.pdf

C-MANIFESTAZIONE-INTERESSE-COMMERCIANTI.pdf

D-MANIFESTAZIONE-INTERESSE-FARMACIE-E-CATERING.pdf

All.-E-Schema-di-convenzione-per-gli-esercizi-commerciali-1.doc

Buoni-spesa-elenco-attivita-commerciali.pdf