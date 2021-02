È iniziata questo pomeriggio presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano la somministrazione dei primi vaccini dei docenti delle scuole cittadine. Ieri sono partite le prenotazioni sulla piattaforma di Poste italiane, ma soltanto per gli under 55. Bisognerà attendere ancora alcuni giorni per raggiungere anche la fetta di professori fino a 65 anni, classe 1956 compresa. La questione non è ancora definita. Il Ministero dell’Istruzione deve ancora fornire gli elenchi, da dove mancherebbero i dirigenti scolastici under 55 che ieri, invano, hanno tentato di inserire i loro dati in piattaforma.