Sono iniziate oggi le attività di screening anti Covid avviate dall’Asp di Trapani e rivolte alla popolazione scolastica del territorio. Alla fine della prima giornata, a Castelvetrano sono stati individuati 21 casi positivi al tampone rapido su un totale di 610 test effettuati. Ai soggetti è stato immediatamente ripetuto il test attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

A Castelvetrano lo screening si sta svolgendo in modalità drive-in: presso la sede di Croce Rossa (in via Autonomia Siciliana). Sarà possibile sottoporsi a tampone anche domani, domenica 17 gennaio, dalle 9:00 alle 19:00. Non è necessaria alcuna prenotazione per sottoporsi allo screening che viene svolto dai medici Usca.

Dati screening in provincia

Trapani: 1044 tamponi eseguiti, 16 positivi;

Alcamo: 1044, 7 pos;

Mazara: 900, 12 pos;

Castelvetrano: 610, 21 pos;

Erice: 879, 6 pos;

Campobello: 590, 7 pos

Salemi: 688, 5 pos

Partanna: 575, 3 pos

Marsala: 1400, 7 pos

Paceco: 492, 19 pos

Tot di giornata: 8202

tamponi antigene, 103 pos