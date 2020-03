Questo il quadro riepilogativo della situazione nella provincia di Trapani aggiornato alle ore 13:00 del 20 marzo 2020: Numero casi positivi Coronavirus: 27. Questa la distribuzione nel territorio: 7 Alcamo; 2 Mazara del Vallo; 1 Erice; 7 Trapani; 5 Marsala; 5 Salemi/Castelvetrano. Al momento i pazienti ricoverati sono 8. Il prossimo aggiornamento domani.

In tutto il territorio siciliano, dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.468. Attualmente risultano positive 379 persone.

Risultano ricoverati 210 pazienti (27 a Palermo, 105 a Catania, 17 a Messina, 1 ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 18 a Enna, 6 a Ragusa, 17 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 42 in terapia intensiva, mentre 169 sono in isolamento domiciliare, venticinque guariti (11 a Palermo, 5 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e quattro deceduti.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Intanto il Ministero dell’Interno ha fatto sapere che solamente nella giornata di ieri le Forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 200.842 persone e 9.407 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 99.806, denunciati 205 esercenti e sospesa l’attività di 21 esercizi commerciali.

Salgono così a 1.427.011 le persone controllate dall’11 al 19 marzo 2020, 61.085 quelle denunciate ex articolo 650 C. P., 1.340 le denunce ex articolo 495 C. P., 743.532 gli esercizi commerciali controllati e 1.873 i titolari denunciati.