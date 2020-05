L’Asp di Trapani e l’Avis provinciale di Trapani effettueranno sui donatori di sangue il test sierologico per la ricerca degli anticorpi del Covid-19. L’AVIS tramite il suo presidente provinciale Francesco Licata ci tiene a precisare che il test verrà effettuato solo ed esclusivamente sui donatori effettivi durante la loro donazione e non sugli aspiranti.

Occorre, in ogni caso, informare il donatore che verrà effettuato il test e specificare che non si tratta di un test diagnostico, ma solo di un test per lo studio di siero prevalenza, utile ai fine epidemiologici. Nel caso qualche donatore dovesse risultare positivo, come concordato con il Dipartimento di Prevenzione, verrà sottoposto a quarantena e al successivo tampone naso-faringeo.

I test verranno esami dal reparto di Medicina Trasfusionale di Trapani e per qualsiasi chiarimento da parte dei donatori si potrà rivolgere ai centri Avis di tutta la provincia.