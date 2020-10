Mentre il Premier Giuseppe Conte parla di «nuova stretta», anticipando, probabilmente, un prossimo lockdown, si registra un’impennata dei casi Covid-19. In provincia di Trapani si sono superati i 1.000 casi: alla data di oggi il bollettino dell’Asp Trapani ha fatto registrare 1095 casi. Solo a Castelvetrano 104 casi che, coi risultati dei tamponi tutt’ora in corso, con molta probabilità aumenteranno ancora. In tutta la Sicilia sono 13.564 i casi positivi (registrati alla data di ieri).

«L’impennata dei contagi rischia di mettere in crisi anche la didattica in presenza a scuola, ma non è quello il nostro obiettivo, noi vogliamo difendere, speriamo fino alla fine, la didattica in presenza», ha detto il Premier Conte. Il Capo del Governo ha chiarito che «il lockdown è l’extrema ratio».