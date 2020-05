Dopo i “contagi zero” di sabato 23 maggio, in Sicilia due nuovi casi positivi Covid-19 sono stati registrati nella giornata di ieri. Un aumento minimo che non può certamente far dimenticare i risultati positivi raggiunti nell’Isola: non si sono registrate nuove vittime, che rimangono quindi 269; il numero dei guariti aumento in maniera notevole (61 in un solo giorno).

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 133.249 (+1.336 rispetto a ieri), su 117.242 persone: di queste sono risultate positive 3.423 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.453 (-59), 1.701 sono guarite (+61) e 269 decedute (0).

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15:00 di ieri, domenica 24 maggio, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 133.249 (+1.336 rispetto a ieri), su 117.242 persone: di queste sono risultate positive 3.423 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.453 (-59), 1.701 sono guarite (+61) e 269 decedute (0).

Degli attuali 1.453 positivi, 100 pazienti (-4) sono ricoverati – di cui 9 in terapia intensiva (0) – mentre 1.353 (-55) sono in isolamento domiciliare.