“Sono stato contattato dal dirigente del dipartimento di prevenzione dell’ASP di Trapani che ha comunicato che uno dei tamponi effettuati ai cittadini di Gibellina è risultato positivo” lo ha dichiarato oggi in un video messaggio il Sindaco Salvatore Sutera. “La persona in questione è in buona salute – ha precisato il primo cittadino – e non ha mai avuto rapporti con cittadini di Gibellina compresi i familiari”