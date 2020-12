È morto nella notte Bernardo Triolo, Segretario comunale di Marsala. Il funzionario, originario di Montevago, aveva contratto il Covid-19 e si trovava ricoverato presso l’ospedale di Sciacca. Le sue condizioni sono peggiorate e stanotte la tragica notizia. Triolo era l’attuale Segretario comunale a Marsala e, in convenzione, era anche Segretario al Comune di Partanna. Per anni ha seguito anche il Consorzio Trapanese per la legalità e lo sviluppo in qualità di direttore, coordinando bandi e concorsi per iniziative mirate alla promozione della cultura alla legalità. Ma è stato Segretario comunale anche nei Comuni di Caraffa del Bianco, Floresta, Palazzo Adriano, Chiusa Sclafani. «Non per paura ma per cultura», era la frase che Triolo ripeteva spesso come monito per la prevenzione della corruzione.