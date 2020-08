L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, da sempre in prima linea nella lotta al Coronavirus, continua la ricerca per il vaccino contro il Covid-19. Dopo la prima fase che ha coinvolto 45 volontari, continua il lavoro dei medici e l’Istituto, un’eccellenza italiana, è ora impegnato nella sperimentazione del vaccino.

A questo scopo è alla ricerca di volontari sani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto il Covid-19.

Se rispondi a questi requisiti e vuoi dare un tuo contributo nella lotta al coronavirus chiama il numero 06/55170203 dalle 09:00 alle 17:00 o scrivi una mail a dirsan@inmi.it. “Aiutaci a diffondere il messaggio con una condivisione” questo l’appello dall’ospedale

Info. https://www.inmi.it/vaccino-covid