Si puo’ fare jogging vicino casa, i disabili possono fare una breve passeggiata accompagnati sempre vicino l’abitazione, ritornano le consegne a domicilio dei generi alimentari la domenica e nei festivi, si potrà curare l’orto e fare la manutenzione delle campagne soprattutto per attivare misure contro gli incendi, i titolari degli stabilimenti balneari possono cominciare a preparare la stagione estiva sistemando le cabine e pulendo gli arenili.

Sono le misure meno restrittive stabilite nella nuova ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nell’ambito del contrasto al coronavirus. Rimane invariata l’ ordinanza che blinda l’accesso alla Sicilia. “Per ora è bene che si vada avanti cosi. Ci sarà una corsa in piu’ per attraversare lo Stretto di Messina”, ha detto Musumeci.

– È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l’attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali. Per le finalità di cui al comma precedente, l’uscita nell’ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l’interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all’uopo delegato.

– È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.

– È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l’assistenza di un acc ompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione.

– È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio. È fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. È, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

– È consentita l’attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza.L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori.