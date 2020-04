In relazione all’emergenza sanitaria e sociale determinatasi dalla diffusione del virus Covid-19, numerosi sono i gesti di solidarietà e le erogazioni liberali da parte, altresì, di privati ed attività commerciali in favore del Comune di Castelvetrano da destinarsi ai cittadini più bisognosi e/o che versano in uno stato di temporanea indigenza.

Con la presente l’Amministrazione Comunale rivolge, in particolare, un sentito ringraziamento a:

– CDS (Centro Distribuzione Supermercati) S.p.A. per la donazione al Comune di Castelvetrano di buoni spesa spendibili presso i supermercati con insegna “Il Centesimo”.

– Società Curaba S.R.L. per la donazione al Comune di Castelvetrano di buoni spesa spendibili presso il supermercato CONAD Superstore di Castelvetrano Via Dei Templi.

– AEROVIAGGI S.p.a. per la donazione al Comune di Castelvetrano di buoni spesa.

– La Ditta DBF Service Società Cooperativa di Baldo Forte per il servizio gratuito nella distribuzione dei device agli studenti che frequentano la scuola Capuana Pardo.

È doveroso, inoltre, rivolgere un sentito ringraziamento a quanti, tantissimi, che per il tramite della Croce Rossa o della Caritas hanno fatto generose donazioni in denaro e di derrate alimentari in favore dei più bisognosi. A tutti i cittadini che hanno donato e continuano a donare attraverso il “Carrello Solidale”.

I buoni spesa sono stati e continueranno ad essere distribuiti dai Servizi Sociali del Comune e altresì grazie al supporto degli enti del terzo settore.

In un periodo così delicato, che sta colpendo in particolare lo stato di bisogno di molti dei nostri concittadini, sottolineiamo ancora la nostra gratitudine per le erogazioni liberali ricevute e per la sensibilità mostrata dalla nostra comunità.