Dal video messaggio pubblicato pochi minuti fa dal Sindaco del Comune di Menfi, Marilena Mauceri, viene resa nota la notizia della morte di uno dei cittadini contagiati dal Covid-19. Si tratta del primo decesso tra i casi legati alla diffusione del Coronavirus nella città di Menfi. Il paziente è venuto a mancare mentre si trovava ricoverato presso una struttura ospedaliera.

“A nome mio, della Giunta, dei consiglieri comunali, dell’intera cittadinanza – ha detto la sindaca – in questo triste momento ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita del loro caro. Come vedete il virus non guarda in faccia a nessuno. Dobbiamo rimanere a casa”.