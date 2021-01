Il Covid-19 ha toccato nuovamente l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Un paziente, 2 infermieri e 1 operatore socio-sanitario del reparto di Medicina del nosocomio sono risultati positivi al tampone molecolare. Il paziente, che ha accusato febbre, è stato trasferito presso il Covid hospital di Marsala mentre gli operatori sanitari contagiati si trovano presso le proprie abitazioni in isolamento. Tutto il personale in servizio presso il reparto di Medicina è stato sottoposto a tampone e gli ambienti sono stati sanificati. Non è la prima volta che in ospedale si riscontrano casi positivi tra pazienti e personale. È già successo mesi addietro in altri reparti del nosocomio che, comunque, dopo le opportune sanificazioni, hanno continuato a operare.