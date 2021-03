I numeri del Covid-19 in provincia di Trapani fanno ben sperare. Durante la scorsa settimana la curva epidemica è rimasta costante con meno di 500 contagiati e diversi comuni a quota zero. In tre città, però, i dati non accennano a diminuire: a Trapani, Castelvetrano e Marsala, mentre in altri paesi – come Buseto Palizzolo, Favignana e Salaparuta – non si registrano casi Covid. L’isola di Pantelleria conta solamente un contagiato. E questi numeri incoraggianti hanno spinto alcuni imprenditori dell’isola a chiedere al Presidente della Regione Nello Musumeci l’istituzione della zona bianca. Il sindaco Enzo Alfano, che ogni giorno viene informato dall’Asp Trapani sull’andamento della curva epidemica della propria città, invita, ancora una volta, tutti alla prudenza, adottando tutte le precauzioni necessarie: mascherine di protezione, lavaggio delle mani e distanziamento. Ma anche evitare assembramenti, anche nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina.

Ecco i dati forniti dall’ASP di Trapani aggiornati a lunedì 8 marzo: Alcamo 64; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 49; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 84; Custonaci 5; Erice 43; Favignana 0; Gibellina 0; Marsala 86; Mazara del Vallo 29; Paceco 9; Pantelleria 1; Partanna 2; Petrosino 2; Poggioreale 2; Salaparuta 0; Salemi 1; Santa Ninfa 3; San Vito Lo Capo 2; Trapani 98; Valderice 13; Vita 1. Il totale degli attuali casi positivi nella Provincia di Trapani è di 496 (il 17 febbraio erano 1340). Totale deceduti: 250; totale guariti: 10.121; Ricoverati in terapia intensiva: 1, ricoverati non in terapia intensiva 25