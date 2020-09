«La persona contagiata dal Covid-19 è un ex collega, oggi in pensione». Lo precisa Giorgio Tranchida, responsabile della sede IAS-CNR di Torretta Granitola, dopo la notizia di ieri: un uomo originario di Palermo ma residente nella frazione di Torretta, a Campobello di Mazara, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato presso il reparto Covid dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. «La nostra struttura a oggi non ha nessun positivo e le attività dopo il lungo lockdown sono riprese con regolarità», ha voluto puntualizzare Tranchida. All’interno della sede IAS-CNR di Torretta Granitola lavorano più di 50 persone tra amministrativi, tecnici e ricercatori. L’ex dipendente, risultato positivo al Covid-19, è andato in pensione lo scorso luglio.