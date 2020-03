“Stanno reagendo bene alle terapie i nostri cittadini di Castelvetrano ricoverati a Marsala dopo essere risultati positivi al coronavirus” inizia con questa confortante dichiarazione, il video messaggio di oggi pubblicato dal Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, che poi prosegue: “Rimane ancora un solo positivo residente a Castelvetrano, 8 sono in quarantena obbligatoria e delle 135 persone in quarantena fiduciaria, circa 70 hanno già terminato il periodo di isolamento e faranno tra ieri e oggi il tampone per scongiurare eventuale contagio”