Cresce senza sosta il totale degli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino Covid inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a venerdì 14 gennaio 2022. A Castelvetrano adesso ci sono 1155 casi positivi.

Ecco invece i dati suddivisi per comuni della Provincia di Trapani: Alcamo 994; Buseto Palizzolo 50; Calatafimi-Segesta 176; Campobello di Mazara 488; Castellammare del Golfo 418, Castelvetrano 1155; Custonaci 247; Erice 1063; Favignana 102; Gibellina 87; Marsala 2742; Mazara del Vallo 1065; Paceco 520; Pantelleria 233; Partanna 325; Petrosino 153; Poggioreale 40; Salaparuta 74; Salemi 186; San Vito Lo Capo 203; Santa Ninfa 189; Trapani 2631; Valderice 433; Vita 19. Il totale degli attuali casi positivi nella Provincia di Trapani è di 13593. Totale deceduti: 467; totale guariti: 22.943; Ricoverati in terapia intensiva: 6, ricoverati non in terapia intensiva 15.

AUTORE. Redazione