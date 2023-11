Le ostetriche più anziane che lavorano in ospedale ricordano che un parto a casa a Castelvetrano non avveniva da più di 30 anni. E c’è da crederci. Stamattina, invece, è successo dopo tantissimi anni e la bimba nata – Ariel – sta bene e si trova ora in ospedale a Mazara del Vallo con la mamma Sabrina Asaro. Il parto è avvenuto a casa della coppia: Sabrina è sposata con Giacomo Milazzo e hanno due figli di 14 e 12 anni. Ed è proprio il marito a raccontare a CastelvetranoSelinunte.it cosa è successo oggi: «Erano le 4 circa quando mia moglie si è alzata per andare in bagno – dice Giacomo – è tornata a letto dicendo che avevi dolori, le contrazioni erano sempre più forti. Così ci siamo preparati per andare in ospedale ma, tornando in bagno prima di uscire, si è accorta che stava per partorire».

Momenti concitati, tra gioia e preoccupazione, che hanno preso alla sprovvista Giacomo Milazzo che, però, non si è perso d’animo. Ha chiamato il 118 e, nel frattempo, ha aiutato sua moglie: «Ho chiesto a mia mamma di mettere a terra una coperta – racconta – così ho fatto distendere mia moglie e l’ho aiutata a partorire». Nel frattempo sono arrivati i sanitari del 118 e in ambulanza mamma e bimba sono stati trasportati all’ospedale di Mazara del Vallo. Ora stanno tutte due bene. E non si può, certamente, nasconderlo: Ariel e la sua nascita a casa segna una tappa storica per Castelvetrano.

AUTORE. Max Firreri