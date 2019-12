Un nuovo pomeriggio insieme si prospetta per grandi e piccini alla Corte del Re Letturino! Questa volta a leggere la nostra storia sarà un personaggio speciale che presterà la propria voce ad un classico del Natale. Vi rivelo il nome o preferite venirlo a scoprire di persona??

A seguire la lettura, le stanze reali diverranno un magico mondo di buoni antichi sapori e profumi! Ad ogni bimbo viene chiesto di portare con sé un grembiule e un mattarello! Tutto il resto avverrà come per magia! La Corte di Re Letturino vi aspetta domenica 22 dicembre alle ore 17, presso il castello della Pro Loco, in p.zza Umberto.