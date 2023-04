Navigando su Internet ti sarà capitato spesso di incontrare video slot denominate slot gallina, un nome che non passa di certo inosservato. Anche i più esperti di giochi online si saranno chiesti, almeno una volta nella vita, cosa siano queste macchine a rullo e, soprattutto, che tipo di collegamento possa esserci con quell’animale da cortile che tutti conosciamo con il nome di “gallina”.

“Nomen omen” direbbero i nostri antenati Romani, anche perché queste slot hanno una forte relazione con il più rappresentativo animale da cortile. Si tratta infatti di video slot che hanno come protagonista la gallina o più galline, a seconda dei casi. Per tutti coloro che hanno sempre considerato questo animale tra i meno furbi, relegandolo a una sorta di serie B dei volatili, ecco la meritata rivincita. La gallina è protagonista indiscussa di alcuni dei titoli di maggiore successo del gioco virtuale, famosi ormai in tutto il mondo.

Non è nemmeno difficile intuire il motivo per cui è stata scelta l’idea delle slot gallina. Oltre all’innata simpatia che questo animale ormai addomesticato suscita, c’è anche un collegamento di idee un po’ meno disincantato e più concreto: la gallina dalle uova d’oro è l’immaginario più comune, anche nelle slot. Invece che uova, le slot gallina possono regalare monete d’oro luccicanti.

Facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo alla prima video slot di questo tipo, Fowl Play Gold (letteralmente, “La gallina dalle uova d’oro”), creata dalla software house di Padova, Mag Elettronica. La struttura di base di questa slot e della maggior parte delle slot successive è semplice: stile rétro, grafica ispirata ai cartoni animati, 5 rulli, 3 bobine e poche linee di pagamento.

Una carta d’identità perfetta quindi per i giocatori non troppo esperti o per i player navigati che vogliono divertirsi con un gioco più tranquillo e meno confusionario. Attenzione però: semplicità non è sinonimo di minori probabilità di vincita o un payout più basso; al contrario, i numeri di queste slot sono proprio quelli giusti.

Cambiano i tempi e anche le caratteristiche tecniche e le ambientazioni si evolvono. Oggi abbiamo slot gallina con simboli e funzioni speciali molto più sofisticati. E anche le stesse galline protagoniste vengono proposte con stile alternativo, come nella versione rock ‘n roll, nella grafica in 3D, oppure scegliendo come location grandi metropoli come Londra. Se pensi che una gallina non possa viaggiare, abbiamo quindi le prove documentate che non è così.

Un altro punto a favore delle slot gallina è sicuramente da parte di coloro che amano la natura e gli animali in generale. Non sappiamo ancora se il bonus animale domestico previsto dal nuovo governo potrà includere anche la gallina tra gli animale d’affezione, ma poco importa. Le slot gallina ci riportano indietro nel tempo, non solo per la spensieratezza che il gioco porta con sé, ma anche per l’ambientazione. Fattorie, animali e ambientazioni ironiche ci fanno sentire tutti un po’ bambini e non è poi così male.

AUTORE. Claudia Bianco