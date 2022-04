ASCOLTA L'ARTICOLO

La bella stagione sta già arrivando. Le giornate si stanno allungano e la nostra mente è pronta a correre via, veloce verso le prossime vacanze estive. L’ideale sarebbe non farsi cogliere impreparati e pensare già da adesso a cosa fare quest’estate. Certo. dopo due anni di Covid che hanno interrotto e spezzato il filo della nostra normalità, tornare a vivere e a godersi i bei momenti dell’estate sembra essere la cosa più giusta da fare, visto anche tutto quel che sta succedendo in campo internazionale.

Visitare i famosissimi siti archeologici

Seguire il festival di Musica e legalità

Ritornare a godersi la vita

Con molta calma possiamo quindi metterci a organizzare al meglio l’estate che verrà. Abbiamo tempo, abbiamo energie e abbiamo voglia di divertirci. Non ci manca proprio nulla! Dobbiamo solo trovare le giuste occasioni. Armati di calendario, computer, cellulare, penna e agenda possiamo quindi cercare d’incastrare i prossimi migliori eventi estivi all’interno del nostro programma personale. In fondo manca davvero poco, vedrete che tra breve, saremo già in spiaggia a rilassarci, con il freddo dell’inverno che ci apparirà come un lontano ricordo.

Il ritorno di Musica e Legalità

Sono già passati due anni dall’ultima edizione, ma finalmente ritorna il prestigioso festival musicale che si svolge nel parco archeologico di Selinunte. La riapertura è fissata al prossimo 13 agosto. Questo importante evento, come molti di voi ricordano, fu a suo tempo ideato da Unlocked Music Festival e da Valeria Grasso, testimone di giustizia. Questo festival, nato nove anni fa, si è prefissato lo scopo di ospitare sul suo palco grandi musicisti e non solo, per dialogare con la nel linguaggio universale della musica su temi importanti.

Si questo palco, da nove anni, suonano i migliori artisti internazionali. Quest’anno toccherà a Paul Kalkbrenner che, per la prima volta in assoluto, allieterà il pubblico della Sicilia orientale. Questa sarà l’unica tappa siciliana per questa estate. Vogliamo ricordare che questo artista di grande esperienza è stato il protagonista assoluto della celebre pellicola “Berlin calling”. Stiamo infatti parlando di una vera e propria leggenda della famosa scena techno berlinese, fu infatti invitato a suonare per l’anniversario dei 25 anni della caduta del muro di Berlino.

Cosa vedere a Castelvetrano Selinunte

L’evento musicale sarà sicuramente affascinante e richiamerà da queste parti molti turisti che avranno così l’occasione di visitare e di godersi le attrazioni turistiche del Belice, nella provincia di Trapani. Qui infatti si trova il Parco Archeologico più grande d’Europa che merita sicuramente una visita. Cos’altro c’è da vedere a Selinunte e dintorni? Altri luoghi turistici di sicuro interesse sono: la riserva naturale della foce del Belice, le spiagge di Riserva e di Casello, la chiesa di Castelvetrano e il museo civico Selinuntino.

AUTORE. Claudia Bianco