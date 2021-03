All’interno del progetto “From thoughts to codes” inserito nel Programma Erasmus+ l’Istituto ha deciso di organizzare un corso di Lingua Inglese condotto, in qualità di esperto, da una docente madrelingua in servizio nella scuola. Il corso ha un approccio comunicativo ed è finalizzato a facilitare i docenti ed i genitori durante le mobilità, sia presso le altre scuole partner che nella scuola. A tale scopo il programma delle lezioni prevederà la conoscenza degli elementi base della lingua straniera nelle diverse situazioni: in aeroporto, nel Paese ospitante, visite turistiche, al ristorante, come chiedere e dare indicazioni, presentazione e conversazioni quotidiane, oltre alla necessaria capacità di presentazione della scuola e delle attività del progetto. Il corso della durata di 20 ore, stante il perdurare delle condizioni della pandemia, sarà svolto a distanza su piattaforma Microsoft TeamS, con un gruppo appositamente predisposto.

L’attività di approfondimento delle competenze linguistiche è ormai una consuetudine nell’Istituto, sede di un centro di certificazione del Trinity College of London e che ogni anno ha condotto gli allievi a conseguire ottimi risultati fino al Grade 6 ed offre loro, quale ampliamento dell’offerta formativa, la possibilità di inserirsi più agevolmente nel successivo ordine di scuola e in futuro nel mondo del lavoro; infatti solo chi parla una lingua straniera in modo fluente, può accedere agli ambiti lavorativi più elevati. Le competenze linguistiche sono fondamentali nelle scuole che aderiscono al Programma Erasmus+, considerato che tali progetti prevedono l’incontro con scuole estere, in cui l’Inglese è l’unica lingua di comunicazione utilizzata. Da questo deriva l’impostazione delle attività che saranno utili a Docenti e genitori per poter comunicare con più agevolezza con Docenti ed alunni delle scuole partner.