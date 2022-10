ASCOLTA L'ARTICOLO

Vi è mai capitato di tornare a casa alla fine della giornata e realizzare di aver fatto parecchie cose? Avete lavorato, siete andati in palestra, avete fatto le pulizie di casa, avete pagato le bollette, sbrigato le ultime commissioni e chissà ancora quanto altro! Ma non vi sembra di scordare qualcosa?

Capita infatti di rendersi conto di come a volte, presi dal tran tran quotidiano e dal lavoro, ci si dimentichi di alcuni argomenti che sarebbe meglio approfondire soprattutto per la propria carriera e la propria cultura. Uno di questi è certamente l’inglese, ma il tempo è poco e le cose da studiare davvero tante, come si può fare?

Se anche voi siete arrivati a questo punto e volete riprendere in mano come si deve la lingua d’Albione, tutto ciò che vi serve è un buon corso intensivo di inglese online che, in relativamente poco tempo e adeguandosi ai vostri impegni, vi faccia raggiungere i vostri risultati linguistici il più presto possibile. Ma perché questo metodo e non un altro?

Facciamo finta che sul vostro tavolo abbiate più opzioni a disposizione. Da una parte ci sono gli annunci di insegnanti privati o studenti madrelingua che vogliono pagarsi così l’università e dall’altra alcune scuole specializzate.

Insegnanti e professionisti privati possono venirvi incontro a prezzi tutto sommato relativamente modici, ma i veri problemi sono essenzialmente due. Oltre a non conseguire una certificazione ufficiale di inglese sarà molto difficile trovare dei momenti che concilino lo studio della lingua con i vostri impegni e la vostra vita privata.

Per quanto riguarda le scuole, invece, anche in questo caso si possono rinvenire due difficoltà non da poco. Rimane sempre “valida” la questione relativa al fatto che saranno gli studenti a doversi adattare ai tempi e poi, come se tutto ciò non dovesse bastare, si deve aggiungere anche un costo non da poco!

Come potete ben vedere l’unica soluzione che soddisfi una rapidità di apprendimento, un costo giusto ed anche una certificazione adeguata al livello di inglese che verrà raggiunto, è sempre e comunque il corso online intensivo.

Tra i vantaggi principali di questa modalità, oltre al fatto che è lo studente a scegliere come e quando studiare e preparare gli esercizi, vi è inoltre la presenza degli insegnanti certificati madrelingua che controlleranno i progressi degli studenti facendogli migliorare grammatica, dizionario e soprattutto pronuncia!

Gli studenti di tutta Italia potranno dunque raggiungere ancora più rapidamente i propri obiettivi attraverso lezioni di gruppo e individuali per poi fare pratica con degli esercizi interattivi in modo tale da coniugare studio, tempo libero ed anche una certa praticità.

Sempre più persone hanno dunque deciso di optare questo metodo di studio soprattutto perché, dopo il primo lockdown, ci si è resi conto di come è davvero facile e comodo studiare e lavorare direttamente da casa propria o da dove più si è comodi.

Basta avere con sé un dispositivo connesso ad Internet, un paio di cuffie, la giusta dose di impegno e volontà d’imparare ed il gioco è fatto! Are you ready?

AUTORE. Claudia Bianco