ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comune di Castelvetrano vuole affidare la gestione del corridoio di lancio per imbarcazioni da diporto a Triscina. Il bando di partecipazione è stato pubblicato ed entro il 5 aprile le eventuali domande di partecipazione dovranno pervenire in Comune. Il corridoio di lancio dovrà essere creato all’altezza della strada 127, così come già avvenuto negli altri anni. Al bando potranno partecipare società o associazioni senza scopo di lucro che si dovranno far carico di tutte le spese necessarie e dovranno, altresì, versare una quota di 5.000 euro al Comune a titolo di rimborso degli oneri che il Comune sostiene per il mantenimento della concessione demaniale. Chi parteciperà al bando dovrà presentare un vero progetto di gestione: il comune vuole valutare la qualità del servizio che viene offerto agli utenti. Il bando completo è pubblicato online sul sito web del Comune.

AUTORE. Redazione