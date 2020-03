All’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano c’è un caso sospetto coronavirus. Si tratta di una persona di Castelvetrano giunto in pronto soccorso. A confermarlo è stata l’Asp Trapani. «Il paziente è sintomatico e siamo in attesa dell’esito del tampone», spiegano dall’Asp Trapani. L’attuale situazione in provincia di Trapani è di 4 ricoverati al Sant’Antonio Abate di Trapani, un caso in sorveglianza domiciliare e ora questa persona a Castelvetrano (come sospetto in attesa di esito di tampone).

Nel nosocomio di Castelvetrano l’Unità complessa di Medicina del nosocomio castelvetranese è stata trasformata interamente per accogliere i pazienti positivi di Covid-19. Coloro che sino a qualche giorno addietro erano ricoverati in regime ordinario di Medicina, sono stati dimessi o trasferiti presso l’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo o, in supporto, in altri reparti del nosocomio castelvetranese.