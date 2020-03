Sono tempi tristi e momenti duri per ognuno di noi. Mai avremmo pensato di vivere una parte della nostra esistenza nella paura e nell’incertezza sul domani. In tempi di pandemia però, la solidarietà arriva anche da Castelvetrano, tra questi il panificio Antichi Grani che ha messo a disposizione un primo lotto di pane, destinato alle famiglie indigenti. La titolare, Giovanna Termini ha consegnato ieri ai volontari della Croce Rossa di Castelvetrano diversi chili di pane e panini di diverse farine, pizza, tavola calda ed altri prodotti da forno. Ogni giorno verrà donata parte della produzione ai volontari in divisa rossa affinché possano distribuirlo a chi ha più bisogno.

Sono giorni bui per tutti ma c’è gente che oggi con difficoltà riesce a portare un pasto a tavola e la generosità di alcune persone sicuramente non verrà facilmente dimenticata. Dopo ogni iniziativa di beneficienza l’augurio e che questa sia condivisa anche da altre attività del territorio affinché la solidarietà e l’unione ci aiuti a superare l’incubo.

“Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano”. Madre Teresa di Calcutta