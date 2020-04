Un uomo di 92 anni, originario di Alcamo, è deceduto presso l’Ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani. L’uomo era stato trovato positivo al Covid-19: ricoverato presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale, quando le condizioni di salute si sono aggravate, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione, ma non ce l’ha fatta.

Con la morte dell’anziano sono due le vittime di coronavirus in provincia di Trapani. Qualche giorno addietro era morto per coronavirus un uomo di Marsala. Un terzo decesso, del quale ne parlò il sindaco di Salemi e che riguardava un suo concittadino, non è stato però confermato dall’Asp Trapani.