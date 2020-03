Sono due i casi confermati di coronavirus a Mazara del Vallo. Si tratta di due componenti dello stesso nucleo familiare che si trova in quarantena: una donna di 78 anni e un uomo di 49 anni. La notizia è stata confermata a CastelvetranoSelinunte.it dal sindaco Salvatore Quinci. Al momento non si conoscono le condizioni di salute della persona e come sia avvenuto il contagio.

Per le due persone risultate positive sono previsti doppi controlli e successivamente i tamponi vengono inviati all’Istituto superiore di sanità. I due centri accreditati per i test, in Sicilia, sono il Policlinico di Palermo e quello di Catania. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile in Italia si contano 10.590 contagiati, 827 morti, 1.045 guariti.