In volo da Roma a Palermo, poi coi genitori – Caterina e Rino – in macchina sino a Castelvetrano. Laura Turdo, la giovane studentessa a Wuhan e poi rimasta in quarantena alla caserma Cecchignola di Roma, è arrivata finalmente a casa. Ad accoglierla all’aeroporto “Falcone-Borsellino” di Palermo c’erano papà e mamma e poi, tutti insieme, hanno fatto prima tappa dalla zia Maria Teresa che ha seguito il caso minuto dopo minuto e poi rientro a casa.

«Nei giorni della quarantena ho avuto modo di riflettere su quanto stava accadendo e realizzare effettivamente la situazione surreale in cui mi trovavo. Ho rivolto i miei pensieri ai cari amici rimasti a Wuhan che “sopravvivono” chiusi nei dormitori internazionali; ai miei cari amici cinesi chiusi in casa con le loro famiglie; alle persone che purtroppo sono state contagiate dal #coronavirus e allo staff medico cinese che lavora incessantemente in tutta la provincia dell’Hubei» ha scritto Laura Turdo sul suo profilo Instagram.

La giovane studentessa si è definita «fortunata, per la possibilità di ricevere assistenza e sostegno da parte dello Stato Italiano nel rendere possibile il mio ritorno a casa». A casa la gioiosa accoglienza dei genitori, oltre gli spaghetti con le vongole tanto desiderati da Laura, è avvenuta con una torta mangiata insieme. «Mi auguro che la città di Wuhan presto possa ritornare alla normalità» ha scritto ancora su Instagram la ragazza.

Nella foto postata dal Ministro Roberto Speranza, Laura Turdo (cerchio rosso) insieme agli altri connazionali al termine della quarantena presso la caserma “Cecchignola” di Roma.