È positivo l’esito del tampone che è stato fatto a un uomo di Salemi che si trova ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. La conferma è giunta nel pomeriggio dai vertici dell’Asp di Trapani.

Il risultato del tampone certifica un nuovo caso di coronavirus nella Valle del Belìce. L’uomo è arrivato ieri sera in Pronto Soccorso e stamattina è stato trasferito in Rianimazione. Non è escluso che venga disposto il trasferimento presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Trapani.

Il sindaco della Città di Salemi, Domenico Venuti in un video pubblicato su facebook ha precisato che “Il dipartimento di prevenzione si è immediatamente attivato. Non cediamo al panico. Dobbiamo rimanere a casa”

Fino a questa mattina i positivi al Covid-19 in provincia di Trapani erano 14. Presso l’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani sono tre i ricoverati in Terapia intensiva, due, invece, nel reparto Covid-19 a Marsala sono due i ricoverati presso il reparto Covid allestito all’interno dell’ospedale “Paolo Borsellino”.