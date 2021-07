Venerdì 25 giugno presso l’Auditorium della Scuola R.Settimo di Castelvetrano si è svolta la Cerimonia di premiazione del Coro d’Istituto “DoReMì” risultato vincitore per la categoria scuola primaria, sezione musica, del Concorso nazionale “#Convenzione30: a te la parola”, indetto dal Ministero dell’Istruzione e dall’UNICEF.

La Presidente nazionale, prof. Carmela Pace, ha avuto il piacere di incontrare gli alunni del Coro, che hanno eseguito dal vivo il brano inedito “ Io guardo te, tu guardi me”, suscitando nei presenti grandi emozioni.

Il testo è il risultato del lavoro svolto dagli alunni e dalle insegnanti Angela Romeo, Direttrice del Coro e Catia Ingrasciotta nel laboratorio di scrittura creativa, all’interno del Progetto Coro “In…canto, parole e musica” con la preziosa collaborazione degli operatori scolastici Giacomo Sciaccotta e Gaspare Federico.

Presenti alla cerimonia il Sindaco della Città, Enzo Alfano, la Presidente Provinciale Unicef Domenica Gaglio, la Segretaria Provinciale Unicef Antonella Morici, i genitori degli alunni.

Ad aprire la Cerimonia la Dirigente Maria Luisa Simanella che, felice e orgogliosa per l’ennesimo successo conseguito, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo, alunni, insegnanti, genitori, collaboratori scolastici e tutta la comunità scolastica.

Il Sindaco si è complimentato con gli alunni e con i docenti per il lavoro svolto, soffermandosi sul ruolo fondamentale che riveste la Scuola, a cui spetta l’importante compito di formare i “cittadini di domani”.

L’ins. Catia Ingrasciotta ha presentato la “storia” del Coro, attraverso un video molto emozionante, che ha fatto ripercorrere le tappe salienti e i traguardi conseguiti negli anni.

La Presidente Nazionale UNICEF Carmela Pace, felice di poter premiare personalmente gli alunni del Coro, dopo essersi congratulata, ha consegnato una Pergamena, appositamente realizzata con fogli di Papiro coltivato nella vicina Siracusa, proprio per sottolineare il legame tra Scuola, Cultura e Territorio.

Anche la Presidente provinciale UNICEF Domenica Gaglio ha espresso grandi apprezzamenti, complimentandosi per il brillante lavoro svolto dalla Scuola e per la vittoria conseguita dagli alunni.

Angela Scirè