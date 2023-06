ASCOLTA L'ARTICOLO

[di Angela Scirè] Chiusura d’anno scolastico all’insegna della solidarietà e delle intense emozioni con il Concerto di beneficenza del Coro DoReMì del II Circolo Giuseppe Di Matteo, tenutosi giovedì 8 giugno 2023, alle ore 21, presso la Palestra- Auditorium della Scuola. Il Live è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione AIFO con lo scopo benefico di una raccolta fondi da devolvere alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione di poche settimane fa. Riflettendo sul vero significato del volontariato e della solidarietà, gli alunni hanno regalato a tutti i presenti momenti di grande pathos, consapevoli che il loro contributo potrà aiutare anche alcuni loro coetanei vittime di una catastrofe naturale. Filo conduttore del concerto “La forza dell’amore può cambiare il mondo”, sottolineato anche attraverso la brillante esecuzione del brano “Ama e cambia il mondo” tratto dal musical Romeo e Giulietta.

Il Concerto si è sviluppato in due parti, attraverso un ampio ed articolato repertorio: nella prima i giovani coristi hanno eseguito brani della tradizione musicale italiana ed europea ( Il Coro dei Monelli, Acqua, Se-Tema D’amore, La vita è bella, Somewhere over the rainbow ) e, dopo un intermezzo dedicato ad un Medley Disney, è seguita una seconda parte in cui è stato eseguito il brano Super eroi di Mr Rain e il brano inedito del Coro DoReMi’ dal titolo “Questo mondo com’è”. Il brano scritto da Giacomo Sciaccotta con musiche ed arrangiamenti di Gaspare Federico, è un prodotto del progetto “ CORO e SCRITTURA CREATIVA” della Scuola, curato dalle insegnanti Angela Romeo e Maria Catia Ingrasciotta e rappresenta una riflessione sui mali del nostro tempo e sulla voglia di riscatto che è possibile ottenere solo con la forza dell’amore e dell’amicizia. Molto accurata la scelta dei brani, testi di alto valore e profondo significato, cantati dai giovanissimi alunni di età compresa tra i 6 e i 10 anni, che si sono rivelati dei “grandi” coristi, assicurando una performance di indiscussa qualità tecnica e di altissimo livello, sotto l’eccellente e mirabile direzione dell’insegnante Angela Romeo, Direttore del Coro, ed accompagnati al piano con grande perizia ed abilità dall’insegnante, M°Maria Catia Ingrasciotta. Il Coro ha coinvolto e scaldato il pubblico fin dall’inizio e, attraverso ritmi, linguaggi, modi interpretativi ed espressivi diversi, ha emozionato tutti gli intervenuti, che hanno suggellato il loro consenso con applausi lunghi e scroscianti. Complimenti ed apprezzamenti sono stati espressi dal Sindaco della Città, dott. Enzo Alfano, che ha sottolineato la grande valenza formativa della Scuola e la qualità dei prodotti presentati, evidenziando la bravura dei piccoli cantori che con la loro emozionante e dolcissima voce hanno voluto offrire un contribuito per aiutare i più bisognosi, perché come diceva Madre Teresa di Calcutta “ Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. Grande apprezzamento è stato espresso dai rappresentanti delle Associazioni e Club Service presenti al Concerto, nonché da parte della referente Aifo, prof.ssa Vincenza D’Arienzo, che, nel ringraziare il Coro e la Scuola per aver accolto la finalità solidale, ha sottolineato come il gesto d’amore dei piccoli coristi abbia contribuito a gettare un ponte di solidarietà, un gesto concreto di speranza verso il futuro ritorno alla normalità per i cittadini dell’Emilia Romagna, dimostrando ancora una volta come il nostro Paese sappia dare il meglio di sé quando una parte di esso viene colpito così duramente.

Grandissima soddisfazione della Dirigente scolastica, prof. Maria Luisa Simanella, che, a conclusione della serata, visibilmente commossa, ha ringraziato tutti i presenti per la partecipazione e generosità da parte degli alunni, delle famiglie e di tutta la comunità scolastica. Si è, altresì, complimentata con tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del meraviglioso Concerto, docenti, collaboratori scolastici, famiglie e soprattutto con gli alunni, protagonisti indiscussi della serata, per le sensazioni ed emozioni che sono riusciti ad evocare e per l’ottimo livello tecnico ed interpretativo raggiunti; ha poi sottolineato la grande valenza formativa del lavoro svolto, evidenziando come l’attenzione al prossimo, la solidarietà, il desiderio di aiutare gli altri siano valori importanti che si possono trasmettere sin dalla più tenera età sui banchi di scuola, grazie agli insegnanti che diventano punti di riferimento forti ed esempi credibili. “Lo scopo della manifestazione è quello di dimostrare che la Scuola non finisce fra i banchi e fra le pareti delle aule – ha spiegato la dirigente scolastica – ma prosegue anche al di fuori per sperimentare e valorizzare il senso di appartenenza e di comunità, mirando ad una presa di coscienza del processo di crescita personale e di costruzione positiva dell’identità”.

La serata si è conclusa con alcuni brani famosi, capolavori della musica leggera italiana, che hanno coinvolto l’intero pubblico e con la richiesta di diversi bis, tra cui il brano inedito “Questo mondo com’è”, l’Inno della Scuola e a grande richiesta l’Inno Nazionale.

Contributo fotografico Ninni Giardina.

AUTORE. Redazione