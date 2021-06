In questa calda giornata di fine primavera in tutto il territorio di Campobello di Mazara si respira aria di grande commozione per la scomparsa di Nino Pellegrino, morto all’età di 36 anni, a causa delle ferite riportate dopo il terribile incidente in moto di ieri sera, verificatosi in Via Roma a Campobello.

«La morte così tragica di un giovane – ha scritto su Facebook il sindaco Giuseppe Castiglione – lascia sempre un vuoto incolmabile in tutta la comunità. Nell’esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale, cordoglio per la morte del nostro concittadino, invito tutti a prestare sempre massima attenzione e prudenza quando si è alla guida». Il primo cittadino ha invitato i titolari dei locali estivi ad annullare eventi di musica. Alcuni locali, accogliendo l’invito del sindaco, hanno deciso di tenere chiuse le attività nella serata di oggi, mentre altri hanno scelto di mettere solo musica d’ascolto.