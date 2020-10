Dopo la Lombardia e la Campania, coprifuoco anche nel Lazio. Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute, in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e autodichiarazione per certificare gli spostamenti.

Ecco il modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia per giustificare gli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze per il contenimento della diffusione del Covid-19 che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali. L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.