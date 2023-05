Si terrà venerdì 19 maggio, al Parco Archeologico di Selinunte il convegno “La Cooperativa – Risorsa per l’occupazione giovanile, volano per lo sviluppo del territorio”. L’evento, che rientra all’interno dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) dell’Istituto Superiore “Ferrigno – Accardi” di Castelvetrano, intende promuovere la qualità del sistema educativo ampliando l’offerta formativa e valorizzando le eccellenze. Prestigioso partner del progetto è UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) che viene rappresentata a castelvetrano dal commercialista Giovanni Messina Denaro.

“Conoscere e valorizzare il nostro territorio favorisce anche l’acquisizione delle competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro – commenta Francesco Spanò, professore di Economia Aziendale del “Ferrigno-Accardi” – La scuola s’impegna in prima linea alla diffusione dei principi di legalità e di rispetto delle regole, che rappresentano per noi un grande privilegio prima che un dovere”.

Il convegno si svolgerà a partire dalle 9:00, con registrazione dei partecipanti alle 8:30, e i lavori si chiuderanno per le 13:00. L’evento, promosso dall’agenzia Generali di Sciacca grazie all’interessamento dell’agente Michele Cudia, vede la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Marsala, dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani e dell’Associazione Avvocati Valle del Belìce, con il patrocinio del Comune di Castelvetrano e della Camera di Commercio di Trapani e il coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate. L’evento è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro. L’ingresso è gratuito esibendo il tesserino di appartenenza all’ordine presso la biglietteria del Parco Archeologico.