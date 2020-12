Il Rotary E-Club Distretto 2110, di cui è Presidente l’Avv. Massimo Arena, ha organizzato per stasera alle ore 19:00, un convegno in Interclub, dal titolo “L’emergenza Covid in Sicilia: dalla fase 1 alla fase 2, situazione attuale e prospettive”.

Il Convegno, su zoom, si concentra sull’impatto dell’emergenza Covid-19 sulla nostra Regione, concentrandosi sull’analisi epidemiologica (storia), sulle indicazioni per la gestione anestesiologico-rianimatoria di pazienti affetti da Sars-CoV-2 e sugli aspetti medico-legali.

Si farà il punto della situazione ad oggi e sulle prospettive di breve, medio e lungo termine.

Relatori della serata saranno tre docenti universitari componenti del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Siciliana: il Prof. Alberto Firenze, dell’Università di Palermo, già commissario per l’emergenza Covid dell’ospedale di Sciacca durante la fase 1, ed attualmente componente del CTS regionale; il Prof. Antonello Giarratano, dell’Università di Palermo, Presidente Nazionale del SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva), e il Prof. Cristoforo Pomara, docente Ordinario nonché Responsabile della Medicina Legale dell’Università di Catania. All’incontro parteciperanno altresì il Governatore del Rotary Distretto 2110 Sicilia Malta, Ing. Alfio di Costa, e l’Assessore Regionale alla Salute Avv. Ruggero Razza.

All’evento promosso dal Rotary E-Club Distretto 2110 hanno aderito altri 14 Rotary Club della Sicilia orientale: Acicastello, Aetna Nord Ovest Bronte, Acireale, Caltagirone, Catania, Catania Etna Centenario, Catania Nord, Catania Sud, Giarre, Milazzo, Misterbianco, Niscemi, Paternó, Randazzo.

La partecipazione è aperta a tutti tramite il collegamento sulla piattaforma ZOOM MEETING ID 88444051847 PC 606861