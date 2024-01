Trentaquattro persone identificate (7 con precedenti di Polizia), 4 verbali per infrazioni contro il Codice della strada, 1 auto sequestrata per mancanza di assicurazione, 2 auto sottoposte a fermo amministrativo e 1 persone denunciata in stato di libertà perché s’è rifiutata di sottoporsi alla prova dell’etilometro. È questo il bilancio di ulteriori controlli da parte degli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano. L’attività straordinaria di controllo ha riguardato la zona del centro storico di Castelvetrano e la zona artigianale, in collaborazione con gli uomini del reparto prevenzione crimine di Palermo.

AUTORE. Redazione