Nella giornata di ieri si è conclusa la campagna di sicurezza stradale durata tre giorni e dedicata in modo particolare all’efficienza dei pneumatici. Le 14 pattuglie della Polizia Stradale di Trapani impiegate hanno contestato 40 sanzioni amministrative su 94 veicoli controllati in tutta la Provincia di Trapani. La Polizia di Stato ci ricorda che “È importante controllare periodicamente lo stato e la pressione delle gomme e cioè verificare che le stesse siano prive di lesioni, che la pressione di gonfiaggio (compresa della ruota di scorta) sia pari a quella indicata dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione del veicolo e che sul veicolo siano montati pneumatici con le caratteristiche indicate nella carta di circolazione (pneumatici di serie). L’efficienza delle gomme non è da sottovalutare, in quanto il cedimento delle stesse è causa di gravi incidenti stradali”.