ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, durante i servizi svolti nel weekend per per potenziare gli interventi a tutela della sicurezza nel centro cittadino, con un focus sulle aree più calde della “movida” e sulla sicurezza stradale, hanno denunciato per vari reati 4 persone. In particolare sono stati denunciati:

– un 39 anni del luogo che, benché sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, sarebbe stato sorpreso a piedi, per le vie del centro, in evidente violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cui è sottoposto;

– un 52enne di Santa Ninfa che, benché sottoposto alla detenzione domiciliare, non sarebbe risultato presente al controllo eseguito dai Carabinieri presso la propria abitazione dalla quale si sarebbe allontanato arbitrariamente e senza un giustificato motivo;

– un 22enne di Partanna per guida in stato di ebrezza poiché controllato alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, patente ritirata,

– un 70enne del luogo che, nel corso di un posto di controllo alla circolazione, sarebbe stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico di genere vietato e di modici quantitativi di sostanza stupefacente del tipo Hashish e cocaina, per i quali veniva altresì segnalato alla Prefettura di Trapani per la violazione amministrativa.

AUTORE. Redazione