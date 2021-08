ASCOLTA L'ARTICOLO

Nel corso del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio con particolare attenzione al fenomeno della movida e al rispetto della normativa volta a prevenire la diffusione del Covid-19.

In particolare, i Carabinieri hanno ispezionato 10 attività commerciali ricadenti in Castelvetrano, comune interessato dalla recente ordinanza regionale a causa dell’alta incidenza di contagi a fronte della bassa percentuale di persone vaccinate.

Nel corso dei controlli sono state rilevate diverse irregolarità, infatti, sebbene la maggior parte degli avventori e dei titolari dei locali fosse in regola con la vigente normativa, 5 persone sono state sorprese a consumare cibi e bevande in ambienti chiusi all’interno di tre diversi ristoranti sprovvisti di green pass. Di conseguenza, sia i clienti trasgressori che i tre titolari dei locali interessati, sono stati raggiunti dalla sanzione pari a 400,00 euro ciascuno.

Nel proseguo del servizio i militari operanti hanno svolto dei controlli volti sul rispetto Codice della Strada con l’identificazione di circa 100 persone e la verifica dei documenti di circolazione di oltre 40 autovetture: anche in questo ambito sono state elevate alcune sanzioni di tipo amministrativo.

