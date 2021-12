ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, nell’ambito dei diuturni servizi di pattuglia eseguiti dal personale delle Stazioni e delle Sezioni Radiomobili dislocate sul territorio, non tralasciano di effettuare i dovuti controlli volti al rispetto della vigente normativa per il contenimento del Covid-19, con il fine ultimo di tutelare la salute pubblica. In provincia, benché non siano state rilevate particolari criticità, i Carabinieri hanno riscontrato alcune violazioni amministrative. In particolare, in Salemi, i Carabinieri della locale Stazione hanno accertato che proprio il titolare di una pizzeria era sprovvisto di green pass. Per tale motivo, all’uomo è stata comminata una sanzione di 400 euro. Inoltre, la sua attività di ristorazione è stata sospesa per la durata di 3 giorni.

Legione Carabinieri “Sicilia”

Comando Provinciale di Trapani

COMUNICATO STAMPA

AUTORE. Redazione