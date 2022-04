ASCOLTA L'ARTICOLO

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato tre persone per cui sono emersi gravi indizi di colpevolezza, ed elevato sanzioni per violazioni al Codice della Strada per circa 3.700 euro. In tale ambito, i Carabinieri hanno sorpreso due uomini, di 32 e 21 anni, mentre si trovavano alla guida delle rispettive automobili senza aver mai conseguito la patente in condizione di recidiva. Un 42enne, invece, è stato deferito poiché, a seguito di incidente stradale autonomo, avvenuto mentre guidava la propria automobile, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico con l’alcol-test in dotazione ai militari operanti.

Nel proseguo del servizio, 5 persone sono state segnalate alla locale prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Gli stessi, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di complessivi gr 2 circa di hashish e gr 8,6 di marijuana.

AUTORE. Redazione