Il Comune di Castelvetrano ha aderito alla prima edizione della Gara “Comuni solidAIL: una stella tra le stelle” promossa dalla sezione Palermo-Trapani di Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma). Sul sito del Comune è stato inserito un link che promuove una raccolta fondi per sostenere la Ricerca contro le leucemie

In una conferenza stampa, in diretta Facebook, il Sindaco Enzo Alfano è intervenuto per confermare il suo apprezzamento per l’iniziativa che ha come obiettivo quello di sostenere la ricerca scientifica: “L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano – ha detto il primo cittadino – plaude la lodevole iniziativa dell’AIL. Nonostante le piazze d’Italia non si siano riempite di stelle di Natale rosse, che contraddistinguono da diversi anni la lotta a questa malattia.

I volontari e le sezioni locali AIL impegnate nello straordinario lavoro di rendere sempre più curabile questo male non fermano la ricerca che ha bisogno del contributo di tutti noi.

Pertanto mi auguro il pieno successo dell’iniziativa e invito tutti a donare”

L’obiettivo del contest sarà quello di rendere le decorazioni natalizie di ciascun comune della provincia, più belle, colorate ed eleganti grazie alle splendide Stelle di Natale AIL, simbolo della lotta contro le leucemie, che dipingeranno di rosso le piazze grazie alla partecipazione attiva della cittadinanza intera e delle istituzioni.

CLICCA QUI per aderire all’iniziativa