La Biblioteca comunale L. Centonze di Castelvetrano è fra i beneficiari di un contributo pari a 9.204,87 euro da parte del Mibact, previsto dal Decreto Ministeriale n. 191 del 24.05.2021, recante “Riparto quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri. “Il finanziamento – fa sapere il sindaco Enzo Alfano – ottenuto a seguito di apposita richiesta presentata il 09.07.2021 dal Responsabile della II Direzione Organizzativa dell’Ente, sarà utilizzato per l’acquisto di testi nelle librerie del territorio e consentirà di arricchire ulteriormente il patrimonio librario della Biblioteca e di portare avanti tutte le attività rivolte alla valorizzazione e alla promozione della lettura, strettamente legate al riconoscimento di Castelvetrano “Città che legge” per il biennio 2020/2021 e all’adesione al progetto nazionale “Nati per leggere” di cui il Comune di Castelvetrano è presidio dal 2019″

AUTORE. Redazione