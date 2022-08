ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo un anno e mezzo dalla pubblicazione del bando da parte del Ministero dei Beni culturali, la direzione generale dei musei ha stilato, nelle scorse settimane, il decreto che ripartisce i finanziamenti del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei. Si tratta di piccole somme che sono finalizzate al miglioramento del funzionamento delle strutture museali, al miglioramento della loro fruizione e al potenziamento delle attività di comunicazione e di promozione.

Cinque i musei della provincia di Trapani che hanno ottenuto il finanziamento di 3.241 euro (la dotazione finanziaria iniziale è stata infatti equamente divisa tra tutti i progetti ammessi alla ripartizione). Tra questi c’è il museo «Nino Cordio» di Santa Ninfa (nella foto le sale espositive interne).

La somma, così come previsto nel progetto presentato dal Comune nel gennaio dello scorso anno, sarà utilizzata per una campagna promozionale del museo e per la realizzazione della prossima edizione del premio «Cordio», giunto quest’anno alla quattordicesima edizione e prevista in autunno.

AUTORE. Redazione